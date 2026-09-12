Как передать пенсию по наследству: комментарий депутата Госдумы Ярослава Нилова

Депутат Госдумы Нилов рассказал, какую часть пенсии можно передать по наследству и как это сделать.Можно ли передать свою пенсию по наследству? На этот вопрос ответил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
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