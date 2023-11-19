Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксения Фотина
    Аргентина под водительством либертарианца Масса - очередное удачное приобретение Вашингтона на птичьем рынке,  Или ка...Аргентину возглав...
  • Геннадий Бережнов
    Появился ещё один макси Пашинян, мечтающий стать приближённым Вашингтона! Народ достоин своего ставленника!Аргентину возглав...
  • Владимир Животов
    Бедные хохлы, опять облом!! 😛Пожар в военном г...

Байден: конфликты на Украине и Израиле сыграют ключевую роль в формировании будущего прогресса

Байден: конфликты на Украине и Израиле сыграют ключевую роль в формировании будущего прогресса

Президент США Джо Байден поделился своим видением воздействия военных конфликтов на Украине и Израиле на мировую обстановку и внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах, опубликовав статью в американском издании The Washington PostВ своем обращении политик высказал убеждение в том, что текущие события в будущем приведут к "прогрессу" в мире и в Америке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх