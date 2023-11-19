Байден: конфликты на Украине и Израиле сыграют ключевую роль в формировании будущего прогресса

Президент США Джо Байден поделился своим видением воздействия военных конфликтов на Украине и Израиле на мировую обстановку и внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах, опубликовав статью в американском издании The Washington PostВ своем обращении политик высказал убеждение в том, что текущие события в будущем приведут к "прогрессу" в мире и в Америке.
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