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Новый вариант коронавируса «омикрон» выявили в 82 российских регионах

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что новый вариант коронавируса «омикрон» обнаружили в 82 регионах России.

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