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Глава Адыгеи обозначил приоритеты дальнейшего развития региона

В отчете о результатах деятельности Кабинета министров РА в 2024 году глава Адыгеи Мурат Кумпилов особо указал на приоритетные направления дальнейшей деятельности с учетом обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным инициатив и новых национальных проектов.

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