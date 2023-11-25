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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса»: «Миллера можно сравнить с молодым Войновым. Манерой игры он похож на Макара. Маневренный, быстрый защитник»

– Я давно не видел, чтобы защитник набирал полтора очка за матч. Но ваш новобранец, 21-летний американец Митчелл Миллер имеет 29 (6+23) очков в 19 играх сезона.

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