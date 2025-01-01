Азербайджанцы насилуют, убивают и калечат русских пока Алиев требует от России извинений и компенсаций

ВТ

Врам Тавризов

Вот это (весь этот список фактов за 2024 г) надо отправить Алиеву и сказать, что мы ждём извинений, компенсации и наказания для своих людей - потому что мы их выгоним или они будут наказаны у нас, а вы ещё прибавите несколько лет отсидки от лица Азерстана / вот я бы так сделал и раструбил бы это официально на весь мир