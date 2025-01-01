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Азербайджанцы насилуют, убивают и калечат русских пока Алиев требует от России извинений и компенсаций

Азербайджанцы насилуют, убивают и калечат русских пока Алиев требует от России извинений и компенсаций

После крушения самолета Баку – Грозный президент Азербайджана Ильхам Алиев, что называется, поверил в себя: требует от России извинений, компенсаций и наказания виновных.

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Комментарии
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s
scafform
Всех азеров- цурюк, на историческую родину! не глядя на паспорта, приобретенные незаконным путем!
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48 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Вот это (весь этот список фактов за 2024 г) надо отправить Алиеву и сказать, что мы ждём извинений, компенсации и наказания для  своих людей - потому что мы их выгоним или они будут наказаны у нас, а вы ещё прибавите несколько лет отсидки от лица Азерстана / вот я бы так сделал и раструбил бы это официально на весь мир
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35 мин.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора гнать всех азербонов в турцию
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35 мин.

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