Азербайджанцы насилуют, убивают и калечат русских пока Алиев требует от России извинений и компенсаций

После крушения самолета Баку – Грозный президент Азербайджана Ильхам Алиев, что называется, поверил в себя: требует от России извинений, компенсаций и наказания виновных.
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