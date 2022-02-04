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Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает диверсификацию поставок энергоносителей

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз обсуждают диверсификацию поставок энергоносителей с различными партнерами, 7 февраля в Вашингтоне пройдет энергетический саммит, заявила в интервью газете Handelsblatt глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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