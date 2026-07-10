Бывший тренер сборной России Быков уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший главный тренер петербургского СКА и сборной России Вячеслав Быков уверен в том, что Александр Овечкин забросит еще 1 шайб за "Вашингтон" и побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки, передает Vprognoze.
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