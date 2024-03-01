Пленный диверсант из ВСУ рассказал, что его отряд «кинули на убой»

ХЕРСОН, 1 марта, ФедералПресс. Пленный военный 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ Евгений Горин рассказал, что командование «кинуло отряд на убой», отправив его на Тендровскую косу в Херсонской области.
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