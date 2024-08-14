Командир роты Баранов: набранные по мобилизации новобранцы ВСУ еле ходят

Мобилизация на Украине нацелена на количество, а не на качество личного состава. Многие новобранцы едва передвигаются, сообщил в эфире телемарафона на канале «1+1» командир роты 130-го батальона территориальной обороны с позывным Кэп Виктор Баранов.