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Художественная гимнастика. Кубок мира. Борисова, Ковшова, Варфоломеев, Николова, Раффаэли, Онофрийчук выступят в финалах отдельных видов

12 июля на Кубке мира по художественной гимнастике будут разыграны медали в отдельных видах многоборья.

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