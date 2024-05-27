Ремонт военной техники, подвоз боезапаса и ГСМ: начальник автобронетанковой службы Черноморского флота рассказал о задачах подразделения

Ежегодно 29 мая Вооружённые силы РФ отмечают День военного автомобилиста Накануне праздника мы встретились и побеседовали с начальником автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота, участником СВО, кавалером ордена Мужества полковником Максимом Костиным.
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