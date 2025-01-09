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Дочь Ковальчук о 25-м сезоне «Тайн следствия»: «Нравится сниматься, но это не может продолжаться вечно»

Дочь Ковальчук о 25-м сезоне «Тайн следствия»: «Нравится сниматься, но это не может продолжаться вечно»

На телеканале «Россия» в конце декабря завершился показ 24 сезона сериала «Тайны следствия». Уже не первый год идут разговоры о том, что проект изжил себя и пора заканчивать… Но продюсеры не останавливаются.

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