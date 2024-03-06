Историк рассказал о подготовке Гагарина к полету на Луну

Одна из малоизвестных деталей биографии Гагарина — его участие в советской лунной программе. В частности, первый космонавт планеты мог стать членом экипажа космического корабля, который впервые в истории совершил бы облет спутника Земли.
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