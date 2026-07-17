На ЕГЭ в этом году впервые выявили попытку использовали ИИ — причем не одним человеком, а большим количеством учеников.
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На ЕГЭ в этом году впервые выявили попытку использовали ИИ — причем не одним человеком, а большим количеством учеников.