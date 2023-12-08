Акции AMD укрепились почти на 10 % после выхода новых ускорителей вычислений

Подтвердив начало поставок ускорителей Instinct MI300X и MI300A клиентам, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) вчера одновременно и улучшила прогноз по ёмкости рынка таких ускорителей на 2027 год, увеличив его более чем в два раза до $400 млрд.