Акции AMD укрепились почти на 10 % после выхода новых ускорителей вычислений

Подтвердив начало поставок ускорителей Instinct MI300X и MI300A клиентам, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) вчера одновременно и улучшила прогноз по ёмкости рынка таких ускорителей на 2027 год, увеличив его более чем в два раза до $400 млрд.
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