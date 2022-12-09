ТОП-10 ЛУЧШИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ (2010)

Кино, которое вы уже ждете и о котором еще не знаете — мы собрали 10 лучших фантастических фильмов 2010 года! Топ Лист: ► 00:00 Начало (2010) ► 02:16 Монстры (2010) ► 03:46 Трон: Наследие (2010) ► 06:12 Безумцы (2010) ► 08:04 Ученик чародея (2010) ► 10:23 Потрошители (2010) ► 12:49 Хищники (2010) ► 14:43 Железный человек 2 (2010) ► 17:07 Скайлайн (2010) ► 19:18 Обитель зла 4: Жизнь после смерти (2010) Понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте.