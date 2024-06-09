Сбой в работе Telegram не связан с DDoS-атаками, утверждает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков

Сбой в работе популярного мессенджера Telegram, который наблюдался вечером в субботу, 8 июня, может быть связан с внутренними техническими проблемами компании, а не с кибератаками, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
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