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Сбой в работе Telegram не связан с DDoS-атаками, утверждает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков

Сбой в работе Telegram не связан с DDoS-атаками, утверждает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков

Сбой в работе популярного мессенджера Telegram, который наблюдался вечером в субботу, 8 июня, может быть связан с внутренними техническими проблемами компании, а не с кибератаками, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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