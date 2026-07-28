Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Примерно 0,5% таджиков с российскими паспортами лишились их за свои беззакония Иллюстрация: Блокнот Классика жанра: таджики приехали в Россию, получили российские паспорта, «забили» на обязанности граждан страны, «двигались по кайфу», нарушали законы и обезжиривали наш бюджет, получая пособия.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну да-жизнь без проблем скучная Надо их создать а потом мужественно преодолевать
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1 м.
Владимир Елкин
Пора вернуть смертную казнь и применять её к приезжим пошире! Эту мразь, устроившую в 90-е годы жуткий геноцид русских, живущих в их республике, нечего жалеть! А сегодня их выродки приехали в Россию......! Кто уверен, что у них изменились средневековые нравы и законы? Сегодня они - пятая колонна англо-саксов в России! Но затулины в НАШЕЙ Думе готовы на них молиться! Может, и затулиных отправить в кишлаки?
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1 м.