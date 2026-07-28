Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Владимир Елкин

Пора вернуть смертную казнь и применять её к приезжим пошире! Эту мразь, устроившую в 90-е годы жуткий геноцид русских, живущих в их республике, нечего жалеть! А сегодня их выродки приехали в Россию......! Кто уверен, что у них изменились средневековые нравы и законы? Сегодня они - пятая колонна англо-саксов в России! Но затулины в НАШЕЙ Думе готовы на них молиться! Может, и затулиных отправить в кишлаки?