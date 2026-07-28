Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Примерно 0,5% таджиков с российскими паспортами лишились их за свои беззакония Иллюстрация: Блокнот Классика жанра: таджики приехали в Россию, получили российские паспорта, «забили» на обязанности граждан страны, «двигались по кайфу», нарушали законы и обезжиривали наш бюджет, получая пособия.
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