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Почему пособия дают и бедным и богатым

Почему пособия дают и бедным и богатым

автор - Не может быть! Вот недавно Путин осчастливил родителей школьников 10 тысячами рублей.

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Астон Мартин
верно , пиар ход , как и лотерея и каке то выигрыши при прививках от ковида
Галина Потапчик
Я категорически против таких объяснений!!! Одни сидят на месте ровно и их устраивает их нищета, а другие всю сознательную жизнь чкаться зарабатывать!! Одни больше, другие меньше однако налоги платят все и поэтому нельзя одним дать, а другим нет!!! А критерии богатства какие? Если давать выборочно, это значит поощрять бездельников и алкоголиков, лентяем и толкать слабых к доле бомжей!!!!
Екатерина
Автор хочет сказать, что ребенок из богатой и благополучной семьи для государства менее ценен, чем ребенок из семьи, ведущей асоциальный или откровенно маргинальный образ жизни? Я думаю, в стране есть статистика, какие семьи сейчас заводят много детей... И сколько детей из неблагополучных семей далее создают нормальные семьи и ведут достойный образ жизни. Никакого деления на уровень жизни семей с детьми быть не должно!!!
Fa
А вы считаете , что ребенок из бедной семьи для гос-ва менее ценен, чем из богатой? Речь о другом: детям из богатых семей нечего больше хотеть-они уже объелись. А бедные досыта своих детей накормить не могут.
Алексей Плескач
Повторяю свой коммент некоторого времени давности. ВСЕМ давать. Да! Многие бизнесмены - очень обеспеченные люди. Так ТРЕБОВАТЬ НАДО - С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ (!!!) - от них социальной ответственности! Вот! А вот если они - с такими вот правами и возможностями - всё равно нарушают законы и правила, не платят достойно людям, а так же вывозят деньги и наши технологии за рубеж, особенно - в недружественные страны, с ТЕМИ - ЖЁСТКО. Всё. ТАК НАДО. А не "повышенная ставка налога", "не давать таким пособия". ИХ МАЛО. Экономия - пшик. А вот воя и гуано - ого сколько! А вот отсутствие социальной ответственности ещё и должно предусматривать ПОЛНУЮ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ГРАЖДАН - о таком вот. Чего нет. Ибо купленная таковыми бюрократия их покрывает. Какое к этому имеет отношение - выплата нашим Путиным (из каких-то явно внебюджетных фондов) такой вот помощи?!? Мда... ОН - Глава Государства - вынужден такие вот вещи - организовывать сам!!! Ну и ну!!!! Так нет же, разной гопоте - из "альтернативных" и "оппозиционеров" - это "не видно". И они - НА НЕГО это вешают и - СМЕЮТ ОБВИНЯТЬ! В ПОМОЩИ ПРОСТЫМ НЕБОГАТЫМ ЛЮДЯМ!!!! Мда....... Твари - таковые. От власти, ГосДумы - таковых нафиг и подальше!!! Тем не менее, слепые граждане всё таки проголосовали за супругу Платошкина. Слепые и нежелающие ничего знать.

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