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Экс-глава Гагаузии заявила о необходимости спасения экономики Молдавии

Экс-глава Гагаузии заявила о необходимости спасения экономики Молдавии

Экономику Молдавии необходимо спасать. Об этом 11 ноября заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.Она уточнила, что инвесторы покинули страну, промышленное производство и грузовые перевозки сокращаются, а сельское хозяйство находится в упадке.

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