Экс-глава Гагаузии заявила о необходимости спасения экономики Молдавии

Экономику Молдавии необходимо спасать. Об этом 11 ноября заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.Она уточнила, что инвесторы покинули страну, промышленное производство и грузовые перевозки сокращаются, а сельское хозяйство находится в упадке.