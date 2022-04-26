Минеев про предложение Исмаилова о боксерском поединке: «От гастролирующего артиста стало слишком много шума»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова, который предложил подраться по правилам бокса на Hardcore.

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