И ещё о санитарных зонах

Оптимист Р. Ищенко рассуждает о санитарных зонах.Недавно президент России в очередной раз напомнил о том, что одним из способов избавить от обстрелов российские территории является создание санитарной зоны.
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