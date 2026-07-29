«Рособоронэкспорт» представляет на мировом рынке новейшую ракету для Су-57Э

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ разработки и производства АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии