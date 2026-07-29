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Ростех

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«Рособоронэкспорт» представляет на мировом рынке новейшую ракету для Су-57Э

«Рособоронэкспорт» представляет на мировом рынке новейшую ракету для Су-57Э

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ разработки и производства АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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