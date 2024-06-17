При разводе женщина оставила детей и квартиру мужу. Сбылась "мужская" мечта?

Ольга Гусева Смешно Вас читать. Несчастный Вы человечек. Нагулянный. И от бабы. И кто Вашу матушку оприходовал тоже неизвестно. Это следуя Вашей логике. Так называемой. Почему такая зависть к нормальным людям у Вас? Вам бы в больничку. К доктору. Для избавления от комплексов и адекватного принятия жизни. Но, вероятно, Ваша генетика не способна воспринимать действительность таковой, какова она есть.

Владимир Соколов сразу видно в вас классическую бабу)) ваших детей мужчина должен любить априори, а от кого они его волновать не должно)) и какая связь между нормальными людьми и тем что мужчина не рожает?)) или , следуя вашей логике 😂, нормальный мужчина уже рожать начал?