Он позаботится о детях "Женщины только и мечтают выйти замуж, потом развестись, забрать имущество мужа и жить на алименты!" - стандартная претензия к женщинам в этих ваших интернетах.
При разводе женщина оставила детей и квартиру мужу. Сбылась "мужская" мечта?
Комментарии
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Ольга Гусева
Смешно Вас читать. Несчастный Вы человечек. Нагулянный. И от бабы. И кто Вашу матушку оприходовал тоже неизвестно. Это следуя Вашей логике. Так называемой. Почему такая зависть к нормальным людям у Вас? Вам бы в больничку. К доктору. Для избавления от комплексов и адекватного принятия жизни. Но, вероятно, Ваша генетика не способна воспринимать действительность таковой, какова она есть.
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10 час.
Владимир Соколов
сразу видно в вас классическую бабу)) ваших детей мужчина должен любить априори, а от кого они его волновать не должно)) и какая связь между нормальными людьми и тем что мужчина не рожает?)) или , следуя вашей логике 😂, нормальный мужчина уже рожать начал?
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8 час.
Ольга Гусева
Другого от Вас невозможно было бы и ожидать. Вы себе не изменяете. Хоть что-то хорошее в Вас есть..😜😉
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8 час.
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