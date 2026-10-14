МО: обеспечивавшие военные объекты ТЭЦ и ТЭС поражены в Киеве и области

Российские войска ночью нанесли удар по обеспечивавшим военные объекты теплоэлектроцентралям Киевская (ТЭЦ-5) и Дарницкая (ТЭЦ-4) в Киеве, а также ТЭЦ-6, тепловой электростанции Трипольская и электроподстанции Киевская в Киевской области, сообщает Минобороны России.