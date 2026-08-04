США нарастили разведывательную активность на Кубе для давления на режим

Увеличение разведывательной активности США на Кубе В последние месяцы Соединённые Штаты значительно нарастили разведывательные ресурсы на Кубе, направив туда агентов и шпионов для стимулирования реформ или свержения коммунистического режима, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.