Депутат Журова: мэр Парижа хочет, видимо, чтобы ни один россиянин не приехал

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Комментарии
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OI
Oleg Ivanov
И что, нашлись гондоны, которые поедут в этот клоповник, на так называемую олимпиаду, без флага и без Родины, имена в студию!
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7 час.

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