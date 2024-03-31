Депутат Журова: мэр Парижа хочет, видимо, чтобы ни один россиянин не приехал

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова критично оценила высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх - 2024.
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