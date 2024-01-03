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Изоляция России наизнанку

Изоляция России наизнанку

Путин с 1 января 2024 г. председательствует почти над половиной мираБРИКС. Председательство в организации перешло к МосквеА теперь показатели этой организации:В составе БРИКС теперь десять стран:- Бразилия- Египет- Индия- Иран- Китай- ОАЭ- Россия- Саудовская Аравия- Эфиопия- ЮАРЭто страны, которые в своих взаимных торговых оборотах ориентируются на национальные валюты.

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