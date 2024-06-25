ФоРГО: лидерами по экономическому потенциалу в России стали Москва и ХМАО

Фонд гражданского общества (ФоРГО) составил топ-35 регионов с сильнейшим экономическим потенциалом. Исследование подготовлено по итогам I квартала 2024 года на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата, сообщают "Известия".
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