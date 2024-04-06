Пётр Лучинский: "Президенту нужно быть над схваткой и стараться объединять общество"

Президенту Молдовы не нужно делить граждан на «наших» и «не наших», надо проявлять больше лояльности к другим группам людей, находить общий язык с оппозицией, быть над схваткой и стараться объединять общество.
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