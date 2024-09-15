Пенсионер умер во время утреннего заплыва в московском бассейне

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве пенсионер умер во время утреннего заплыва в бассейне. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, медики больше получаса пытались реанимировать 66-летнего мужчину.
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