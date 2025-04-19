«На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов», — говорится в статье, которую цитирует «РИА Новости».
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