Военное обозрение

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Российская корпорация занялась доработкой управляемых снарядов «Краснополь» и управляемых мин «Грань» с учетом опыта спецоперации

Российская корпорация занялась доработкой управляемых снарядов «Краснополь» и управляемых мин «Грань» с учетом опыта спецоперации

Российские военно-промышленные предприятия приступили к совершенствованию управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов» и управляемых мин «Грань», внедряя доработки, учитывающие специфику применения данных боеприпасов во время специальной военной операции.

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