Samsung возрождает производство 4-нм чипов: ставка на майнинг и собственные нужды

С июня 2025 года Samsung Electronics планирует значительно увеличить выпуск 4-нм чипов, как для внутренних потребностей, так и для сторонних заказчиков, включая китайских разработчиков решений для майнинга криптовалют.
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