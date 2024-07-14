Группировка войск «Восток» освободила село Урожайное в ДНР

Российские военные проводят зачистку и разминирование населенного пункта Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике подразделениями группировки войск «Восток».
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