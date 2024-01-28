Панарин из «Рейнджерс» стал автором уникального достижения в НХЛ

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором уникального достижения, преодолев отметку в 30 заброшенных шайб за сезон в четвертый раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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