Панарин из «Рейнджерс» стал автором уникального достижения в НХЛ

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором уникального достижения, преодолев отметку в 30 заброшенных шайб за сезон в четвертый раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).