СКР: по подозрению в убийстве в ДНР 9 человек задержаны два российских военных

По подозрению в убийстве девяти жителей города Волновахи Донецкой Народной Республики, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, задержаны два российских военнослужащих.
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