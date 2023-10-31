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СКР: по подозрению в убийстве в ДНР 9 человек задержаны два российских военных

По подозрению в убийстве девяти жителей города Волновахи Донецкой Народной Республики, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, задержаны два российских военнослужащих.

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Комментарии
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К
Корсаков
Считаю, им нужно вручить правительственные награды. Наверняка это были бандеровцы, которые сами застрелились. А ребята просто не успели их спасти.
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