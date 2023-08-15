Военное обозрение

3 512 подписчиков

«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

Россия представила прототип нового мобильного комплекса ЗАК-23Э на выставочном форуме «Армия-2023». Самоходная зенитная артустановка малой дальности, разработанная совместно компаниями «Туламашзавод» и «НТЦ Элинс», создана на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-мм пушками ЗУ-23-2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх