«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

Россия представила прототип нового мобильного комплекса ЗАК-23Э на выставочном форуме «Армия-2023». Самоходная зенитная артустановка малой дальности, разработанная совместно компаниями «Туламашзавод» и «НТЦ Элинс», создана на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-мм пушками ЗУ-23-2.
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