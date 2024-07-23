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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Посол Украины посулил молдаванам европейские зарплаты и пенсии

Посол Украины посулил молдаванам европейские зарплаты и пенсии

Украинство отключает питание мозга. Перед выборами в Молдавии украинский посол Марк Шевченко призывать молдаван сделать правильный выбор, как в 2014-м году Украина, и в награду получат «европейские зарплаты и пенсии».

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