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Первая лига. Тульский «Арсенал» примет «Акрон», «Алания» и «Енисей» сыграют завтра, «Рубин» и «Уфа» – в понедельник

Тульский «Арсенал» сыграет с «Акроном» в матче 3-го тура Первой лиги.  В воскресенье, 31 июля, «Шинник» примет «Балтику», «Алания» сыграет с «Енисеем».

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