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"Русские немного нам помогли". История лжи на History channel

"Русские немного нам помогли". История лжи на History channel

С интересом всегда раньше смотрел американский телеканал History.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А что ещё можно было ждать от США? Своих значимых побед нет, так украсть чужую, украсть победу Красной армии! И почему-то не вспоминают о своей &quot;победе&quot; в 1944 в Арденнах. 2 дивизии СС полностью разгромили 2 американские армии. Пленных солдат США была едва ли больше, чем немецких в Сталинграде. Красная армия спасла так называемых &quot;союзников&quot; от полного уничтожения своим наступлением. Красная армия справилась, показав, в том числе союзникам, опростоволосившимся в Арденнах, что стала сильнейшей в мире и кто в действительности является главным победителем.           А теперь Трамп (интересно, с каких пор посредники в переговорах поставляют вооружение одной из сторон?) своими условиями так называемой &quot;мирной сделки&quot; решил украсть победу у наших бойцов СВО, у России. Нобелевскую премию мира захотел? Сковородку с кипящим маслом в аду ему черти уже приготовили!
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Как им преподносили события, ТАК ОНИ И ЗНАЮТ. А вот самим поинтересоваться -ни  ума, ни терпения  не хватило!! Трамп хоть и закончил военную академию, но, как видим, в истории полный профан. Трамп, как всегда, БЕРЕТ НА АБОРДАЖ!! Как морские пираты действовали, так и Трамп.
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13 час.
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