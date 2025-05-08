"Русские немного нам помогли". История лжи на History channel

НП

Наталья Павлова

А что ещё можно было ждать от США? Своих значимых побед нет, так украсть чужую, украсть победу Красной армии! И почему-то не вспоминают о своей "победе" в 1944 в Арденнах. 2 дивизии СС полностью разгромили 2 американские армии. Пленных солдат США была едва ли больше, чем немецких в Сталинграде. Красная армия спасла так называемых "союзников" от полного уничтожения своим наступлением. Красная армия справилась, показав, в том числе союзникам, опростоволосившимся в Арденнах, что стала сильнейшей в мире и кто в действительности является главным победителем. А теперь Трамп (интересно, с каких пор посредники в переговорах поставляют вооружение одной из сторон?) своими условиями так называемой "мирной сделки" решил украсть победу у наших бойцов СВО, у России. Нобелевскую премию мира захотел? Сковородку с кипящим маслом в аду ему черти уже приготовили!