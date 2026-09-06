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МОСИНФОРМ

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Парад трамваев, филармония и фестиваль «Русский богатырь»: что не пропустить 6 сентября в Москве

Парад трамваев, филармония и фестиваль «Русский богатырь»: что не пропустить 6 сентября в Москве

— осенний парад трамваев в честь Дня города (с 11:30 до 17:00); — концертная программа в музее-заповеднике «Царицыно» (с 15:00 до 20:00); — праздничный концерт в «Коломенском» (Валерий Сюткин, Пелагея и Дмитрий Маликов); — фестиваль «Русский богатырь» (с 12:00, силовые состязания по подъему бревна, армрестлинг, полоса препятствий, гончарное и кузнечное дело); — праздничный концерт в Измайловском парке (с 15:00 до 20:00); — фестиваль «Территория возможностей» в парке 850-летия Москвы (с 15:00, концерт); — общемосковский крестный ход (сбор в 10:00 у Храма Христа Спасителя, маршрут к Новодевичьему монастырю); — поэтическая программа «Москва.

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