Шотландское исследование: загрязнение воздуха связано с ростом госпитализаций

Ученые из Шотландского лонгитюдного исследования провели анализ данных, который показал, что длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличивать риск госпитализации по поводу психических и физических заболеваний.
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