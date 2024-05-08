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Руди Гобер в 4-й раз стал «Мистером замком» НБА, повторив рекорд Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса

Руди Гобер в 4-й раз стал «Мистером замком» НБА, повторив рекорд Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса

Центровой «Миннесоты» в четвертый раз за карьеру стал «Мистером замком», повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса.

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