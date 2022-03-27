Емі Клобушар, сенатор-демократ від штату Міннесота (архівне фото AP/Andrew Harnik, Pool) Громадянина США, захопленого російськими військовими під Херсоном, звільнено Уродженця штату Міннесота Тайлера Джейкоба, який проживав в Україні і 10 днів перебував у полоні у росіян, випустили на волю 28-річного Тайлера Джейкоба, який проживав в Україні, було схоплено під час евакуації з Херсона, розповіла […] Сообщение Громадянина США, захопленого російськими військовими під Херсоном, звільнено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.