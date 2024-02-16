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Вятка Областная

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Игорь Маковский и Александр Бречалов ввели в работу многофункциональный информационно-технологический центр в Удмуртской Республике

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе современного высокотехнологичного центра по управлению электрическими сетями «Удмуртэнерго» в Ижевске.

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