Игорь Маковский и Александр Бречалов ввели в работу многофункциональный информационно-технологический центр в Удмуртской Республике

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе современного высокотехнологичного центра по управлению электрическими сетями «Удмуртэнерго» в Ижевске.
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