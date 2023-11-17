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Закон, порядок, государство

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Генеральный директор строительной фирмы в Хабаровске обвиняется в серии мошенничеств в сфере строительных услуг

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с декабря 2018 года по март 2022 года обвиняемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, размещал на популярных сайтах и в социальных сетях рекламные объявления о строительстве быстровозводимых частных домов.

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