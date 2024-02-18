В прошлом году продажи автомобилей на водородных топливных элементах просе...

В прошлом году продажи автомобилей на водородных топливных элементах просели на 30 %Многие источники по итогам прошлого года сообщили о снижении темпов роста рынка электромобилей, причём на фоне острой ценовой конкуренции подобная динамика явно ударит по автопроизводителям.
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