Блумберг переживает: Индия поставляет России запрещённые технологии

Ещё одной рубрики давненько не бывало на моих каналах - "Блумберг переживает". Причём Блумберг переживать не перестал, просто мне надоело писать о его страданиях, поскольку уж очень однообразными они стали.
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